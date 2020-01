Boys Basketball – St. Joseph 68, Wilton 56

St. Joseph 15 22 11 20 – 68

Wilton 13 20 11 12 – 56

St. Joseph: Glenn Manigault 5 2-2 12, Jared Grinrod 3 2-2 9, Will Diamantis 4 1-1 9, Paul Fabbri 3 5-6 13, Jason James 5 1-2 11, Tommy Shannon 3 0-0 8, Carson Arkay-Leliever 3 0-2 6, Brian Robertson 0 0-0 0. Totals: 26 11-15 68.

Wilton: J. White 4 0-3 10, T. Walden 0 0-0 0, A. Smith 2 0-0 5, K. Hyzy 10 1-3 21, M. Murphy 0 0-0 0, J. McMahon 2 0-1 4, J. McKievnan 0 3-4 3, P. Woodbridge 1 0-0 2, T. Marties 0 0-0 0, B. Wiener 0 0-0 0, J. Walsh 4 3-3 11. Totals: 23 7-14.

3-Pointers: SJ-Shannon 2, Fabbri 2, Grinrod; W-White 2, Smith.

Highlights: SJ was led by Manigault (4 assists), James (5 rebounds, 3 steals), Fabbri (5 rebounds), Grinrod (6 rebounds, 2 charges taken, 2 assists), Diamantis (7 rebounds, 1 charge taken).