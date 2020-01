Girls Basketball – New Canaan 33, Trumbull 29

Trumbull 10 9 5 5 – 29

New Canaan 3 13 8 9 – 33

Trumbull: Emma Gentry: 1 1-2 4; Emi Roberto: 2 0-0 6; Sarah Stolze: 2 1-4 5; Amanda Ruchalski: 0 0-0 0; Maeve Hampford: 2 2-4 6; Sam Guimont: 0 0-0 0; Mary Lynch: 0 0-0 0; Julia Lindwall: 0 0-2 0; Grace Lesko: 0 0-0 0; Cassi Barbato: 3 2-3 8; Brooke Guimont: 0 0-0 0

Trumbull Team Totals: 10 6-15 29.

New Canaan: Katie Dunn 1 1-2 3; Cameron Murphy 0 0-0 0; Riana Afshar 4 0-1 8; Kearney McKiernan 0 0-0 0; Emma Gibbens 0 0-0 0; Quinn McKiernan 0 1-2 1; Katherine Lisecky 1 0-0 3; Meghan Driscoll 1 0-0 3; Lucia Crovatto 0 0-0 0; Jane Charlton 6 3-8 15; Liz DeMarino 0 0-0 0. New Canaan Team Totals: 13 5-13 33.

3-Pointers Made: Trumbull – Emma Gentry 1 and Emi Roberto 2; New Canaan: Katherine Lisecky -1 and Meghan Driscoll – 1