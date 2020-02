Girls Basketball – St. Joseph 52, Bassick 51

Bassick 9 18 9 15 – 51

St Joseph 12 16 12 12 – 52

Bassick: Ameria Davidson 6 7-9 21 Samayya Woolcock 0 0-0 0 Cashe Rogers 2 5-8 10 Dashanelle Helness 5 0-1 10 Heaven Thomas 4 2-2 10 Aunna McMillian 0 0-0 0 Dezirae Helness 0 0-0 0 Tiana Perez 0 0-0 0. Totals 17 14-20 51.

St Joseph: Veronica Lubas 4 0-2 9 Elizabeth Adzima 1 1-2 3 Kate Rudini 4 3-4 11

Kayleigh Carson 1 0-0 3 Erika Stephens 2 1-2 5 McKenna Hedman 1 0-0 3 Isabella Casucc 1 0-0 2 Rahmia Johnston 3 0-2 6 Kirsten Rodriguez 2 4-4 8 Becca Kery 0 0-0 0 Emily Haverl 1 0-0 2. Totals 20 9-16 52.

3-Point Field Goals: Bassick – Ameria Davidson – 2, Cashe Rogers – 1; St Joseph – Kayleigh Carson – 1, Veronica Lubas – 1, McKenna Hedman – 1

SJ – Kate Rudini made 1 out of 2 free throws with 3.6 seconds left to win the game. Kirsten Rodriguez had 13 rebounds and 4 blocks. Veronica Lubas had 5 Steals and 6 Rebounds.