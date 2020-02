Team Scores

1 Ludlowe 134.55; 2 St. Joseph 133.950; 3 Wilton 131.150; 4 Warde 130.950; 5 Trumbull 128.750; 6 Darien 127.4; 7 Staples 125.05; 8 Danbury 73.3; 9 Westhill 66.1; 10 Norwalk 60.250; 11 Greenwich 35.800.

All-Around

1 Ava Mancini (FL) 35.250

2 Schuyler Tomey (SJ) 35.000

3 Caroline Garrett (FW) 34.750

4 Olivia Mannino (WILT) 34.150

5 Tess Vincent (FW) 34.100

6 Olivia Perkins (DAR) 33.850

More results will be added soon