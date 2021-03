FCIAC Girls Basketball First Round – No. 5 St. Joseph 53, No. 12 Greenwich 31

Greenwich 7 6 15 3 – 31

St Joseph 10 16 16 11 – 53

Greenwich: Bea Owens 5 0-0 12, Kristin Riggs 1 2-2 4, Julia Montiero 1 0-0 2, Marielle Povinelli 1 0-0 3, Cami Jablunski 2 0-0 4, Sophia Surgio 2 0-2 6, Hayley Wilson 0 0-0 0, Kayla Anderson 0 0-0 0. Totals 12 2-4 31

St Joseph: Dennaye Hinds 3 2-4 8, KK Geignetter 1 0-0 2, Nicole Zito 0 0-0 0, Kate Rudini 3 0-0 6, Kayleigh Carson 2 0-0 5, Erin Parchinski 0 1-2 1, Erika Stephens 2 0-0 4, Izzy Casucci 4 0-0 8, Kirsten Rodriguez 5 0-2 10, Grace Cottle 0 0-0 0, Emily Haverl 3 3-6 9. Totals 23 6-14 53

3-pointers: SJ – Kayleigh Carson; G – Bea Owens 2, Marielle Povinelli 1, Sophia Sergio 2

Highlights: SJ – Kate Rudini had 5 Assists and 4 Steals; Kirsten Rodriguez had 10 rebounds; Dennaye Hinds had 15 Rebounds and 6 Steals; Izzy Casucci had 8 Rebounds and 3 Blocks.