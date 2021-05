(at LongShore GC, par 38): Staples: Leni Lemcke 43, Kathleen Coffey 50, Lizzie Kuehndorf 47, Keeva Boyle 47; Trumbull: Jensie Nicholas 42, Caitlyn Ghent 53, Lindsay Baker 45, Devyn Genet 56.

Staples’ Keeva Boyle holed out at 60 yards for an eagle on the par-5 3rd hole.