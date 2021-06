New Canaan 220 104 0 – 9 7 1

Staples 002 020 0 – 4 3 0

Batteries: New Canaan – Tristan Pearl (W) and Zack Ramppen; Staples – Justin Lessing (L), Christopher Kennedy (3), Alex Oppenheimer (6), Justin Holmes (7), Quinn Jumper (7) and Cameron Manna.

Hitting: New Canaan – Ramppen 2-for-4, double, 4 RBIs; Clete Wheeler 2-for-5, 3 RBIs; Alex Benevento 2-for-2, double, 3 runs scored; Staples – Kennedy 2-for-2, double, 2 runs scored; JW Fitzgerald 2 RBis; Oppenheimer 2 RBIs.