At CC of New Canaan, par 34

New Canaan: Marc DeGaetano 34 (Medalist), Taylor Pinkernell 36, Sam Funk 37, Sean Watchmaker 38, Cullen McCarthy 41.

Warde: Ryan Mollica 38, Brady Lewis 40, Reid Winter 41, Jackson Kohn 42, John Casella 50.

Stamford: Jordan Grabine 50, Aiden Neigler 50, Lorenzo Scorziello 51, Chris Otis 52, Ben Coutant 57.

Records: New Canaan 4-1, Warde 2-3. Stamford 0-4.