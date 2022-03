Girls Basketball Class MM Quarterfinals – St Joseph 67, Ledyard 58

Ledyard 12 14 14 18 – 58

St Joseph 18 14 15 20 – 67

Ledyard: Monet Augmon 1 0-2 2, Aliyah Dantzler 3 0-0 7, Tallie Williams 8 0-3 21, Clare Lnyang 3 4-6 10, Nicole Walker 0 0-0 0, Cierra Bravar 2 0-0 6, Andrianna Hardison 1 0-0 3, May Lnyang 4 1-1 9, Cassie Rice 0 0-0 0, Helena Robinson 0 0-0 0. Totals 22 5-12 58.

St Joseph: Dennaye Hinds 2 13-18 17, KK Geignetter 0 0-0 0, Kate Rudini 1 2-2 4, Kayleigh Carson 3 0-0 7, Kayla Angrand 1 1-2 3, Erika Stephens 6 0-0 13, Erin Donegan 0 0-0 0, Izzy Casucci 5 0-0 10, Kirsten Rodriguez 5 3-3 13, Abby Savoie 0 0-0 0, Erin Lovett 0 0-0 0, Maggie Wetmore 0 0-0 0. Totals 23 19-25 67.

3-pointers: L – Tallie Williams 5, Cierra Bravar 2, Aliyah Dantzler, Adrianna Hardison; SJ – Kayleigh Carson, Erika Stephens.

Highlights: SJ – Kate Rudini had 11 Assists and 2 Steals, Dennaye Hinds had 14 Rebounds and 3 Steals, and Kirsten Rodriguez had 10 Rebounds and 4 Blocks.