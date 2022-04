NDFF 001 010 0 – 2 5 4

Ludlowe 102 003 x – 6 4 3

Batteries: ND – Ryan Marko (L), Evan Rivera (6) and Joel Collado; FL – Harry Tavella (W), Spencer Bradley (5) and Christian Smith.

Highlights: FL – Ethan Wallace RBI single, Sean McAdams RBI single, Harry Tavella allowed one earned run over 4.1 innings.

Records: NDFF 0-2, Ludlowe 2-0