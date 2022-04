Norwalk 130 101 0 – 6 8 0

Ludlowe 100 000 0 – 1 1 2

Batteries: N – Vince Velez (W) and Philip Nora; L – Harry Tavella (L), Spencer Bradley (4), Ethan Wallace (6) and Christian Smith.

Highlights: N – Gaby Garabito two hits and three RBIs; L – Christian Smith RBI single.