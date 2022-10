Ridgefield 0 0 0 1 0 – 1

New Canaan 0 1 0 0 1 – 2

Ridgefield: Olivia Keating 1g; New Canaan: Izzy Schuh 1g; Shawna Ferraro 1a; Polly Parsons-Hills 1g (Scored with 2:39 left in OT)

Goalies: R – Isabella Crowley 4 saves; NC – Ellie Rosen 6 saves.

Records: Ridgefield 12-2-1-1, New Canaan 13-3-0-0.