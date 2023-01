Wrestling – Trumbull 55, New Canaan 13

106: Oscar Rodriguez (T) major dec. John Baluyut, 8-0; 113: Bisher Hiba (T) pinned Parker Ivezaj, 5:55; 120: Shane Ryan (T) pinned Ellis Frey, 1:20; 126: Reid Peterson (T) pinned Michael Gabriel, 5:47; 132: Trey Kaupp (NC) pinned Michael Pogany, 0:50; 138: RJ DeCamillo (NC) major dec. Jaret Zielinski, 9-1; 145: Tucker Milligan (NC) pinned Andrew Holms, 3:45; 152: Sam Lapham (T) dec. Cael Wilderman, 10-8; 160: Alex Sparks-Bakota (T) dec. Dylan Amaswache, 7-1; 170: Warren Little (T) pinned Peter Brandt, 0:39; 182: Braden McDermott (T) pinned Walker Blair, 4:31; 195: Aethan Munden (T) dec. Gilbert Clay, 10-4; 220: Mike Gianetti (T) won by forfeit; 285: Lukas Cylwik (T) won by forfeit.