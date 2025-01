STORMAC 1 2 2 — 5

Shepaug 1 0 0 — 1

Goals: STORMAC—Devin Harris, Mac Lawton, Cooper Paul (3). Assists: STORMAC—Berkeley Johnson (2), Harry Goodburn (2), Thatcher Cullen. Goalie: STORMAC—Alistair Mukhtar (24 saves). Shots: STORMAC—41. Record: 6-4. Highlights—Devin Harris with the GWG, while captain Cooper Paul tallied a natural hat trick with the final three goals (one was short handed).