Trumbull 200 800 0 – 10 10 2

Ludlowe 102 102 2 – 8 12 2

Batteries: T РMadison Pippa (W 10-5) and Julia Terry; FL РFinely Dean (L) and Allie Tournas.

Trumbull: Pippa, Kylie Lucia and Maren Jones had 2 hits each.

Fairfield Ludlowe: Alexa Mills had 3 hits. Gina Solow, Lauren Santa-Barbara, Ella Gremse and Angie Tavella had 2 hits each.