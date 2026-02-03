Boys Basketball – New Canaan 47, Westhill 45

Westhill 7-11-17-10 45
New Canaan 14-10-5-18 47
Westhill: Anthony Stephenson 5 1-1 11, Daquan Turner 4 1-2 9, Tyler Maignan 3 2-6 9, Dalton Olechowich 4 0-1 9, Ethan Katz 2 0-0 5, Tye Simmons 1 0-0 2. Totals 19 4-10 45
New Canaan: Will Sapione 6 2-2 15, Braxton Neidermeier 4 2-2 11, Henry Chandra 4 0-2 9, Colin Finnerty 2 0-0 6, Dallas George 1 0-0 2, Colin McKiernan 1 0-2 2, Dante Marsili 1 0-0 2, Liam Hall 0 0-0 0. Totals 19 4-8 47
3-pointers: WH – Maignan, Katz, Olechnowich; NC – Finnerty 2, Neidermeier, Sapione, Chandra