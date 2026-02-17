Boys Basketball – Staples 84, St. Joseph 55

Staples 18 23 27 16 – 84
St Joseph 16 15 15 9 – 55
Staples: Dylan Heyer 0 0 0-2 0, Mason Tobias 8 0 0-0 16, Matt Corrigan 4 1 2-3 13, Dhilan Lowman 2 3 2-2 15, Sam Clachko 3 3 0-0 15, Jack Jacob 3 2 1-2 13, Drew Hill 1 0 0-0 2, Henry Veissid 2 0 2-4 6, Henry Sale 1 0 0-0 2, D. Mayr 1 0 0-0 2. Totals: 25 9 7-13 84.
St Joseph: Ari Skyers 0 1 2-2 5, Lameik Black 2 0 0-1 4, Dwayne Sample 1 0 1-1 3, Noah Adolphe 4 0 0-0 8, Jayden Febus 5 1 0-0 13, Josef McDonagh 2 4 0-0 16, Beau Bennett 3 0 0-0 6. Totals: 17 6 3-4 55.
3-pointers: Staples – Corrigan, Lowman 3, Clachko 3, Jacob 2; SJ- Skyers, Febus, McDonagh 4