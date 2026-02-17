Girls Basketball – Trumbull 79, New Canaan 47

Trumbull 17-26-19-17 79
New Canaan 9-20-13-5 47
Trumbull: Charlotte Manuel 7 2-4 17, Kylie Manuel 5 0-1 13, Payton Escobar 4 0-1 9, Cammy Misner 3 2-2 9, Emma Fahey 4 0-0 8, Carley Johnston 4 0-1 8, Carly Vitola 2 1-2 7, Meg Reilly 1 0-0 3, Callie McGillicuddy 2 1-2 5. Totals 32 6-12 79
New Canaan: Sabrina Bourlatskii 5 0-0 13, Eliza Lorenz 3 2-2 10, Lucy Bench 2 2-2 6, Lucy Detmer 3 0-0 6, Natalia Cota 2 0-0 4, Bella Coca 1 0-0 2, Maeve Driscoll 1 0-0 2, Lulu Valente 1 0-0 2, Ellie Ivanov 1 0-0 2, Amaya Ahuja 0 0-0 0, Julia DiGiacomo 0 0-0 0, Lily Sommers 0 0-0 0, Katie Cicia 0 0-0 0, Serena Johnson 0 0-0 0. Totals 19 4-4 47
3-pointers: T – K. Manuel 3, Vitola 2, C. Manuel, Misner, Escobar, Reilly; NC – Bourlatskii 3, Lorenz 2