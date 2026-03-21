All FCIAC Wrestling 2026

First Team:

Kai Farstad, Danbury

William Vazquez, Danbury

Cole Desiano, Ridgefield

Carter Lanzilli, Ridgefield

Seamus Brannigan, Staples

Dylan Meyers, Ridgefield

Paul Soracco, Warde

John Carrozza, Ridgefield

Leo Moore, Ridgefield

Em’rick Henry, Danbury

Hubert Szymko, Trumbull

Harrison Muller, Danbury

Dylan O’Brian, Warde

Alan Osta, Wilton

Julian Rousseau, Westport

August Furman, Wilton

Colin Falla, Greenwich

Second Team:

Jack Forker, Trumbull

Dominic Flores Romero, Warde

Robert Barry, Danbury

Gavin Donaldson, Staples

Simon Rodriguez, Ridgefield

Jude Grammatico, Warde

Mark Zolotarevsky, Greenwich

Aiden Lucero, Stamford

Midgerson Gelin, Stamford

Shane Ryan, Trumbull

Evan Christianson, Wilton

Damian Rousseau, Staples

Jose Abreau Barillas, Warde

Honorable Mention:

Isha Khanna, Westhill

Alex Leite, Trumbull

John Rhodes, Ridgefield

Michael Robles, McMahon

Cody Palmentiero, Warde

Saunder Anastasia, Wilton

Peter Koval, Trumbull

Colin Faranda, Westhill

Dylan Tejada, Danbury

Nico Vives, Trumbull

Aaron Bravo, Danbury

Ellis Frey, New Canaan

Boone Henry, Warde

Alex Maldonado, Trumbull

Sean Dao, Westhill

Matt Volpe, Ludlowe

Stone Milligan, New Canaan

Kai Schwartz, Staples

Jase Stanzione, Danbury

Eli Kelly, Ludlowe

Trevien Goldman, Wilton

Isaac Yap, Stamford

Victor Velez, Danbury

Christopher Smith, Westhill

Lucas Sotolongo, St. Joseph

Harrison Williams, Darien

James Westrick, Ridgefield

Griffin Caird, Warde

Joseph De Mita, Greenwich

Max Brown, New Canaan

Grant Bolton, St. Joseph

Robert Kammerman, St. Joseph

Cody Walcott, Trumbull

Parker Ivezaj, New Canaan

Sebastian Doig, Warde

Derek Massey, Warde

Abriel Jimenez, New Canaan

Jacob Rubenstein, Greenwich

Gabriel Quezada, Central

Lucas Serpa, Danbury

Eli Himelstein, Greenwich

Dylon Braxton, Norwalk

Max Saunders, Ludlowe

Christian Lopez, Warde

James Dunkin, New Canaan

Aston Lee, Ludlowe

Finn Mocco, New Canaan

Michael Mocco, New Canaan

Connor McGill, Trumbull

Wyatt Podielsky, Ridgefield

Jessiah Jones, Staples

Acelin Ouellette, Danbury

Benedetto Graziosi, Greenwich

Jonathan Kubie, Trumbull

Peter Brandt, New Canaan

Brandon Macura, Trumbull

Nicholas Mercado, Wilton

Franchesko Becerra, Staples

Jeily Euceda, Norwalk

