Boys Lacrosse – Wilton 17, Glastonbury 8

Glastonbury 3 3 2 0 – 8

Wilton 1 5 6 5 – 17

Glastonbury: Jake LeBlanc 3g, 1a; Sidney Silverman 3g; Brody Cummings 2g, 1a; Rocco Meigs 1g, 1a; Cameron Smith 1a; Wyatt Desabtos 1a; Timothy Cunningham 1a.

Wilton: John Hamilton 3g, 3a; Connor McAndrews 3g, 1a; Charlie Calabrese 1g, 3a; William Viggiano 2g, 1a; Brady Corry 1g, 2a;Jake Padilla 1g, 1a; Sawyer Smith 1g; Colin Faherty 1g; Dylan Flanagan 1g; Cody Korpan 1g; Jackson Stanek 1g; William Bengal 1g.

Saves: G – Timothy Gallagher 16; W – Trevor Galligan 7

