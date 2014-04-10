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FCIAC Girls Basketball Final – Trumbull 60, Wilton 49

Posted by FCIAC on February 22, 2018 in All Highlights, Basketball News, Girls Basketball, Highlights, News, Tournaments ·

Wilton 10-4-14-21 49

Trumbull 23-13-13-11 60

Wilton: Caroline Sweeny 6 0-0 12, Zoe Rappaport 0 0-2 0, Claire Gulbin 7 10-13 27, Elizabeth Breslin 2 2-4, Emily Tuin 0 2-2 2, Lauren Robertson 1 0-4 2. Totals 16 14-25 49

Trumbull: Meghan Lesko 2 0-0 6, Kelly O’Leary 2 0-0 5, Krystina Schueler 3 0-0 8, Aisling Maguire 2 0-1 5, Julie Keckler 3 5-11 13, Cassi Barbato 3 3-6 9, Allie Palmieri 3 1-1 8, Brady Lynch 3 0-0 6. Totals 21 9-19 60

3-pointers: Wilton – Gulbin 3; Trumbull – Lesko 2, Schueler 2, Palmieri 2, O’Leary, Maguire, Keckler

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