FCIAC Girls Basketball Quarterfinals – Trumbull 54, Darien 46

Darien 8-13-10-15 46
Trumbull 10-21-9-14 54
Darien: Kelly Richter 1 1-3 3, Gwen Dolce 1 0-0 3, Lindsay Dimonekas 1 2-2 4, Katie Ramsay 4 6-8 14, Christine Fiore 8 3-8 19, Rachel Stobbie 0 0-0 0, Hailey King 0 0-0 0, Hassana Arbubakrr 1 1-2 3. Totals 16 13-23 46
Trumbull: Jessica Lipinski 0 0-0 0, Meghan Lesko 1 0-0 3, Bella McCain 0 0-0 0, Kelly O’Leary 1 0-2 3, Krystina Schueler 2 0-0 4, Jenna DeSabella 0 0-0 0, Aisling Maguire 3 1-2 8, Julie Keckler 4 5-7 17, Cassi Barbato 2 0-0 5, Gianna Ghitsa 0 0-0 0, Allie Palmieri 0 0-0 0, Brady Lynch 5 4-7 14. Totals 18 10-18 54
3-pointers: Darien – Dolce; Trumbull – Kechler 4, Lesko, O’Leary, Maguire, Barbato