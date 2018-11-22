Football – Wilton 40, Trinity Catholic 18

Trinity 6-6-0-6 18

Wilton 14-0-6-20 40

First Quarter

W – Kyle Phillips 12-yard run (Maxim Colburn kick)

TC – Michael Barrett 1-yard run (run failed)

W – Phillips 2-yard run (Colburn kick)

Second Quarter

TC – Barrett 25-yard run (run failed)

Third Quarter

W – Tyler Previte 4-yard run (kick failed)

Fourth Quarter

W – Reilly Bingaman 22-yard pass from Dean DiNanno (Chris Tienken kick)

TC – Tahj Morgan 98-yard kickoff return (pass failed)

W – Kyle Phillips 60-yard run (Dylan Smith kick)

W – Previte 6-yard run (run failed)

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