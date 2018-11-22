Football – Wilton 40, Trinity Catholic 18

Trinity 6-6-0-6 18
Wilton 14-0-6-20 40
First Quarter
W – Kyle Phillips 12-yard run (Maxim Colburn kick)
TC – Michael Barrett 1-yard run (run failed)
W – Phillips 2-yard run (Colburn kick)
Second Quarter
TC – Barrett 25-yard run (run failed)
Third Quarter
W – Tyler Previte 4-yard run (kick failed)
Fourth Quarter
W – Reilly Bingaman 22-yard pass from Dean DiNanno (Chris Tienken kick)
TC – Tahj Morgan 98-yard kickoff return (pass failed)
W – Kyle Phillips 60-yard run (Dylan Smith kick)
W – Previte 6-yard run (run failed)