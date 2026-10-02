2026 FCIAC Fall Tournament Schedule

Boys Golf

Chappa Tournament at Longshore GC

Thursday, Oct. 8

Holahan at Woodway CC

Tuesday, Oct. 13, 11 a.m.

FCIAC Championship at Wee Burn CC

Thursday, Oct. 15, 10:30 a.m.

Boys and Girls Cross Country

Championships at Waveny Park, New Canaan

Wednesday, Oct. 21, 2 p.m.

Girls Swimming and Diving

JV Swimming at Greenwich HS

Saturday, Oct. 24, 10 a.m.

Diving Championship at Westhill HS

Thursday, Oct. 29, 5 p.m.

Swimming Championships at Greenwich HS

Saturday, Oct. 31, 12:30 p.m.

Boys Soccer

Quarterfinals at higher seeds

Wednesday, Oct. 28, times TBA

Semifinals at Fairfield Ludlowe

Saturday, Oct. 31, noon/2 p.m.

Final at Fairfield Ludlowe

Wednesday, Nov. 4, 7 p.m.

Girls Soccer

Quarterfinals at higher seeds

Tuesday, Oct. 27, times TBA

Semifinals at TBA

Friday, Oct. 30, 5/7 p.m.

Final at TBA

Tuesday, Nov. 3, 6 p.m.

Field Hockey

Quarterfinals at higher seeds

Saturday, Oct. 31, times TBA

Semifinals at Brien McMahon

Wednesday, Nov. 4, 4:30/6:30 p.m.

Final at Greenwich

Saturday, Nov. 7, noon

Volleyball

Quarterfinals at higher seeds

Friday, Oct. 30, times TBA

Semifinals at Stamford

Tuesday, Nov. 3, 5/7 p.m.

Final at Stamford

Thursday, Nov. 5, 6 p.m.

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