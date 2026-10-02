2026 FCIAC Fall Tournament Schedule

Boys Golf
Chappa Tournament at Longshore GC
Thursday, Oct. 8
Holahan at Woodway CC
Tuesday, Oct. 13, 11 a.m.
FCIAC Championship at Wee Burn CC
Thursday, Oct. 15, 10:30 a.m.
Boys and Girls Cross Country
Championships at Waveny Park, New Canaan
Wednesday, Oct. 21, 2 p.m.
Girls Swimming and Diving
JV Swimming at Greenwich HS
Saturday, Oct. 24, 10 a.m.
Diving Championship at Westhill HS
Thursday, Oct. 29, 5 p.m.
Swimming Championships at Greenwich HS
Saturday, Oct. 31, 12:30 p.m.
Boys Soccer
Quarterfinals at higher seeds
Wednesday, Oct. 28, times TBA
Semifinals at Fairfield Ludlowe
Saturday, Oct. 31, noon/2 p.m.
Final at Fairfield Ludlowe
Wednesday, Nov. 4, 7 p.m.
Girls Soccer
Quarterfinals at higher seeds
Tuesday, Oct. 27, times TBA
Semifinals at TBA
Friday, Oct. 30, 5/7 p.m.
Final at TBA
Tuesday, Nov. 3, 6 p.m.
Field Hockey
Quarterfinals at higher seeds
Saturday, Oct. 31, times TBA
Semifinals at Brien McMahon
Wednesday, Nov. 4, 4:30/6:30 p.m.
Final at Greenwich
Saturday, Nov. 7, noon
Volleyball
Quarterfinals at higher seeds
Friday, Oct. 30, times TBA
Semifinals at Stamford
Tuesday, Nov. 3, 5/7 p.m.
Final at Stamford
Thursday, Nov. 5, 6 p.m.