FCIAC Football Schedule, Scoreboard for Week 4

Friday, Oct. 2

Bridgeport Central at Bassick, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at West Haven, 6 p.m.

New Canaan at New Britain, 6 p.m.

Stamford at Stratford, 6 p.m.

Norwalk at Notre Dame-West Haven, 6:30 p.m.

St. Joseph at Glastonbury, 6:30 p.m.

Danbury at Ridgefield, 7 p.m.

Cheshire at Staples, 7 p.m.

Fairfield Warde at Amity, 7 p.m.

Hillhouse at Brien McMahon, 7 p.m.

Manchester at Darien, 7 p.m.

Shelton at Trumbull, 7 p.m.

Wilton at Southington, 7 p.m.

Saturday, Oct. 3

Westhill at Harding, noon

Newtown at Greenwich, 1 p.m.

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