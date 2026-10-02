FCIAC Football Schedule, Scoreboard for Week 4

Friday, Oct. 2
Bridgeport Central at Bassick, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at West Haven, 6 p.m.
New Canaan at New Britain, 6 p.m.
Stamford at Stratford, 6 p.m.
Norwalk at Notre Dame-West Haven, 6:30 p.m.
St. Joseph at Glastonbury, 6:30 p.m.
Danbury at Ridgefield, 7 p.m.
Cheshire at Staples, 7 p.m.
Fairfield Warde at Amity, 7 p.m.
Hillhouse at Brien McMahon, 7 p.m.
Manchester at Darien, 7 p.m.
Shelton at Trumbull, 7 p.m.
Wilton at Southington, 7 p.m.
Saturday, Oct. 3
Westhill at Harding, noon
Newtown at Greenwich, 1 p.m.