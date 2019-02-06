Girls Basketball – Trumbull 47, Warde 30

Trumbull 5 12 20 10 – 47
Warde 6 5 6 13 – 30
Trumbull: Emma Gentry 0 0-0 0; Meghan Lesko 2 0-0 6; Bella McCain 0 0-0 0; Emi Roberto 2 0-0 4; Maeve Hampford 1 0-0 2; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 6 1-2 14; Jenna DeSabella 1 0-3 2; Sarah Stolze 0 3-4 3; Cassi Barbato 2 0-0 6; Gianna Ghitsa 0 0-2 0; Allie Palmieri 5 0-0 10. Trumbull Team Totals 19 4-11 47
Warde: Maya Henry 2 6-8 10; Ava Fitzpatrick 0 0-0 0; Krystina Krasnigi 2 0-2 5; Teagan Tully 0 0-0 0; Emily Johnson 0 0-0 0; Caroline Aufiero 1 0-2 2; Kristen Rodriquez 2 1-3 5; Caroline Mills 4 0-1 8; Alysha Henry 0 0-0 0. Warde Team Totals 11 7-14 30
3-Pointers: Trumbull – Meghan Lesko 2, Cassi Barbato 2, Krystina Schueler; Warde – Krystina Krasnigi