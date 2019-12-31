Girls Basketball – Trumbull 43, Masuk 28

Trumbull 7 12 16 8 – 43
Masuk 2 13 0 13 – 28
Trumbull: Emma Gentry 1 1-2 4; Emi Roberto 7 5-5 19; Sarah Stolze 1 0-0 2; Amanda Ruchalski 1 0-0 2; Maeve Hampford 1 2-4 4; Sam Guimont 1 0-0 2; Julia Lindwall 0 0-0 0; Grace Lesko 0 0-0 0; Cassi Barbato 4 2-2 10; Brooke Guimont 0 0-0 0. Totals 16 10-13 43.
Masuk: Emily Lange 3 3-9 9; Alannah Tremalio 0 0-0 0; Claire Martinsky 1 3-4 6; Grace Yeager 2 1-2 5; Amaya Moxam 0 2-2 2; Kayla Santos 0 0-0 0; Lauren Breyan 0-0 0; Annie Gaber 0 0-0 0; Karlye Northrup 0 0-0 0; Kaitlyn Bodden Pivp 1 4-4 6. Totals: 7 13-21 28.
3-Pointers Made: Trumbull: Emma Gentry 1; Masuk: Claire Martinsky 1