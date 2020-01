Girls Basketball – Trumbull 42, Ridgefield 34

Trumbull 10 14 8 10 – 42

Ridgefield 7 12 6 9 – 34

Trumbull: Emma Gentry 1 0-1 3; Emi Roberto 3 3-6 10; Sarah Stolze 5 0-0 11; Amanda Ruchalski 0 0-0 0; Maeve Hampford 2 3-4 7; Sam Guimont 0 0-0 0; Julia Lindwall 0 0-0 0; Grace Lesko 0 0-0 0; Cassi Barbato 2 7-10 11; Brooke Guimont 0 0-0 0. Trumbull Team Totals 13 13-21 42.

Ridgefield: Sydney Katz 0 0-0 0; Katie Flynn 6 0-0 12; Cara Sheafe 3 1-2 7; Kate Wagner 3 1-2 9; Siovhan Moroney 0 1-2 1; Cameron McClellan 0 0-0 0; Cali Stietzel 0 4-8 4; Megan Koslowski 0 0-0 0; Kaya Weiskopf 0 1-2 1; Claire Tannian 0 0-0 0; Kate Dowd 0 0-0 0; Kate Garson 0 0-0 0; Kelly Chittenden 0 0-0 0. Ridgefield Team Totals: 12 8-16 34

3-Pointers Made: Trumbull: Emma Gentry, Emi Roberto, Sarah Stolze; Ridgefield: Kate Wagner 2.

Game Highlights: Maeve Hampford had 7 rebounds and Cassi Barbato had 5 assists.