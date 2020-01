Girls Basketball – St. Joseph 54, Brien McMahon 27

St Joseph 12 13 17 12 – 54

McMahon 3 2 14 8 27

St Joseph: Veronica Lubas 2 1-2 5, Elizabeth Adzima 0 2-2 2, Cate DeProfio 0 3-4 3, Kate Rudini 0 0-2 0, Kayleigh Carson 2 0-1 5, Erika Stephens 2 2-2 6, McKenna Hedman 1 0-0 2, Isabella Casucci 2 1-2 5, Rahmia Johnston 3 6-9 12, Becca Kery 0 1-2 1, Emily Haverl 4 5-7 13. Totals 16 21-33 54.

Brien McMahon: Natasha Guzman 0 1-4 1, Quanisha McNeill 0 0-0 0, Chloe Mattus 0 0-0 0, Jade Marin 2 0-0 5, Kiarra Fortier 3 6-10 12, Quenetta Fearon 0 0-0 0, Jasmyn Lozano 3 0-0 6, Nahia Jenkins 0 0-0 0, Jaclyn Zerrusen 0 0-0 0, Isabella deJesus 1 1-2 3, Deja Johnson 0 0-0 0, Christina Surace 0 0-0 0. Totals 9 8-16 27.

3 Pt Field Goals: St Joseph – Kayleigh Carson – 1; McMahon – Jade Mann – 1

St. Joseph – Erika Stephens had 7 rebounds and 3 steals, Isabella Casucci had 9 Rebounds and 3 Blocks