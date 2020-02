FCIAC Indoor Track and Field List of Champions

Here are the event winners from the 2020 FCIAC Indoor Track and Field Championships, being held at the Floyd Little Athletic Center in New Haven on Thursday, Feb. 6.

For further updates and a complete list of competitors, visit Paynes Corner Timing.

Boys’ Team Results

1 Ridgefield 85; 2 Staples 66; 3 Danbury 57; 4 (tie) Wilton and Darien 37; 6 Trumbull 34; 7 Ludlowe 31; 8 Norwalk 28; 9 Greenwich 24; 10 New Canaan 21; 11 St. Joseph 15; 12 Brien McMahon 14; 13 (tie) Westhill and Warde 8.

Girls Team Results

1 Danbury 70; 2 Trumbull 56; 3 Ridgefield 54; 4 (tie) Ludlowe and Greenwich 49; 6 Wilton 43.5; 7 Staples 42; 8 Brien McMahon 34; 9 St. Joseph 23; 10 Darien 21.5; 11 New Canaan 11; 12 Norwalk 8; 13 Warde 3; 14 Stamford 1

Track Events

Girls 4×200

Danbury – Florence Dickson, Meilee Kry, Brianna Gillard, and Jessica Glowacki, 1:48.27

Boys 4×200

Danbury – Jaden Cazorla, Luke Santos, Kyle Thomas, and Malachi Hopkins, 1:34.68

Girls 4×800

Trumbull – Evelyn Marchand, Kali Holden, Alessandra Zaffina, and Emily Alexandru, 9:26.60 *meet record

Boys 4×800

Danbury – Glenn Addotey, Jack Watson, Dylan Rosemark, Gabriel Kwarteng, 8:16.51

Girls 1,000-meter run

Daniella Grullon-Pena, Danbury, 3:05.90

Boys 1,000-meter run

Charlie King, Ridgefield, 2:39.61

Girls 600-meter run

Emma Langis, Ridgefield, 1:38.96

Boys 600-meter run

Simon Jupp, Ridgefield, 1:25.66

Boys 55-meter hurdles

Simon Alexander, Wilton, 8.11

Girls 55-meter hurdles

Tess Stapleton, Ludlowe, 8:08 *FCIAC record

Boys 55-meter dash

Korey Morton, Brien McMahon, 6.54

Girls 55-meter dash

Shelby Dejana, Wilton, 7:35

Girls 1,600-meter run

Mari Noble, Greenwich, 5:07.99

Boys 1,600-meter run

Morgan Fierro, Staples, 4:29.75

Girls Sprint Medley Relay

Danbury – Abigail Copeland, Shakira Rosario, Jessica Glowacki, Maya Gawley, 4:32.27

Boys Sprint Medley Relay

Ridgefield – Chip Coffin, William Baker, Diego Pepe, Charlie King, 3:42.49 *FCIAC record

Girls 300-meter dash

Claudia Nanez, Wilton, 42.17

Boys 300-meter dash

Simon Jupp, Ridgefield, 35.69

Girls 3,200-meter run

Kali Holden, Trumbull, 11:13.56

Boys 3,200-meter run

Charles Namiot, Ridgefield, 9:40.58

Girls 4×400

Ridgefield – Tess Pisanelli, Emma Langis, Katherine Langis, Grace Michalowski, 4:09.40

Boys 4×400

Darien – Austin Dehmel, Alec Armstrong, Jacob Grimm, Jack Holly, 3:34.30

Field Events

Boys Shot Put

Ja’Den Williams, Norwalk, 47-06

Girls Shot Put

Caitlyn Filloramo, Ludlowe, 34-10.5

Boys High Jump

Jack Reynolds, Ludlowe, 6-00

Girls High Jump

Nia Christie, St. Joseph, 5-04

Girls Long Jump

Tess Stapleton, Ludlowe, 18-11.75 *FCIAC record

Boys Long Jump

Connor McGeehan, Staples, 21-02.5

Boys Pole Vault

Andrew Charkales, New Canaan, 12-06

Girls Pole Vault

Jaime Tolk, Trumbull, 8-06