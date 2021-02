Girls Basketball – St. Joseph 57, Westhill 21

Westhill 4 4 0 13 – 21

St Joseph 18 17 7 15 – 57

Westhill: Peyton Hacket 1 0-0 2, Audra Hansen 0 0-2 0, Olivia Conte 2 2-2 6, Kirsten Hallinan 1 0-0 2, Emma Burston 0 0-0 0, Kate Telesco 1 0-0 2, Cayla Meek 1 1-2 4, Paige Hochadel 1 0-0 2, Nayeli Juavez 1 0-0 3. Totals 8 3-6 21

St Joseph: Dennaye Hinds 1 0-0 2, KK Geignetter 2 0-0 6, Nicole Zito 0 0-0 0, Kate Rudini 2 0-0 4, Kayleigh Carson 2 0-0 6, Erin Parchinski 2 2-4 6, Erika Stephens 3 0-1 7, Izzy Casucci 3 1-2 7, Kirsten Rodriguez 1 2-4 4, Grace Cottle 3 0-2 6, Emily Haverl 2 4-6 9. Totals 21 9-19 57

3-pointers: Westhill – Cayla Meek, Nayeli Juavez; St Joseph – Kayleigh Carson 2, Erika Stephens, Emily Haverl

Highlights – St Joseph – Erika Stephens had 8 Rebounds and 5 Steals, Erin Parchinski had 8 Rebounds and 3 Steals