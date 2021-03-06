Boys Basketball – Westhill 59, Ludlowe 56 (OT)

Westhill 15 7 14 18 5 – 59
Ludlowe 12 10 20 12 2 – 56
Westhill: Aidan Lamothe 4 2-4 10, Greyson Miller 4 1-2 11, Jack McHale 1 0-0 3, Ben Penella 2 2-2 7, Jeyson Slade 2 5-6 11, Graham Anderson 3 0-0 8, Anthony Andradell 1 0-0 2, Omari Lewis 1 0-1 2, Ryder Kurtz 3 1-3 7. Total: 21 11- 18 59
Ludlowe: Connor Lawlor 2 0-1 6, Patrick Galusha 1 0-0 2, Alex Vlandis 7 2-2 18, Charlie Began 1 2-2 4, James Mockler 5 5-5 16, Erik Leonard 3 1-2 7, Stephen Keating 0 0-0 0, Sean Mockler 0 0-0 0, Matt Vivona 1 0-0 3, Tate Mahoney 0 0-0 0. Total 18 10-12 56
Three-Pointers: W – Miller 2, Anderson 2, McHale, Penella; L – Lawlor 2, Vlandis 2, Vivona, J Mockler
Fouled Out: L – J Mockler