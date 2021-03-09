Girls Basketball – Staples 49, Warde 38

Warde 13 14 6 5 – 38
Staples 20 4 13 12 – 49
Warde: Mia Caruso 0 0-0 0, Peyton Tully 0 0-0 0, Leah Fry 4 0-0 10, Gracie Lamparski 0 0-0 0, Grace Conway 2 4-5 8, Teagan Tully 4 0-0 8, Emma Dorney 0 0-0 0, Georgia Patterson 0 0-0 0, Emily Johnson 1 0-0 2, Emi Carley 0 0-0 0, Maya Henry 2 2-2 7, Ida Moczerniuk 0 0-0 0, Allie Ortiz 1 0-0 3. Totals 14 6-7 38
Staples: Nicole Holmes 4 0-2 8, Mia Didio 0 2-2 2, Tuva Nordin 0 0-0 0, Alva Nordin 4 1-2 9, Sydelle Bernstein 1 0-0 3, Lexie Moskovit 3 7-10 13, McKenzie Didio 1 0-0 2, Caroline Delaurentis 2 2-2 6, Scarlett Seigel 0 0-0 0, Marly Lopez-Paul 1 0-0 2, Jenn Westphal 1 2-2 4. Totals 17 14-20 49
3-pointers: W – Leah Fry (2), Maya Henry (1), Allie Ortiz (1); S – Sydelle Bernstein (1)