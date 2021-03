Boys Swimming and Diving – Ridgefield 103, New Canaan 80

Note: Connor Hunt set Ridgefield HS records in the 200 IM and the 100 butterfly

200 medley relay: 1 Ridgefield (Andrew Yu, Max Wolfenden, Angus Inall, Luke Mignano), 1:42.69. 2 New Canaan 1:43.70. 3 Ridgefield 1:48.97

200 freestyle: 1 Jack Clancy (R) 1:47.78, 2 Mathew Johnston (R) 1:48.08, 3 Griffin Trygg (NC) 1:52.15

200 individual medley: 1 Connor Hunt (R) 1:50.15, 2 Gavin Egerton (R) 1:55.63, 3 Mathew Weiner (R) 2:01.33

50 freestyle: 1 Andrew Yu (R) 22.50, 2 Nicky Adl (NC) 22.85, 3 Luke Mignano (R) 22.62

Diving: 1 Christian Camporin (NC) 252.40, 2 Damian Widelski (NC) 155.05, 3 Gianfranco Pozzolini (NC) 123.15

100 butterfly: 1 Connor Hunt (R) 50.02, 2 Mathew Weiner (R) 53.64, 3 Mikey Rivas (NC) 56.82

100 freestyle: 1 Gavin Egerton (R) 48.83. 2 Griffin Trygg (NC) 50.37, 3 Ben Madan (NC) 50.63

500 freestyle: 1 Jack Clancy (R) 4:50.34, 2 Jack Greiner (NC) 5:18.75, 3 Dante Paperella (R) 5:26.57

200 freestyle relay: 1 New Canaan (Ben Madan, Griffin Trygg, Rivas, Deacon Mascarinas) 1:34.32, 2 Ridgefield 1:36.47, 3 Ridgefield 1:37.44

100 backstroke: 1 Nicky Adl (NC) 55.19, 2 Derek Yik (R) 57.32, 3 Angus Inall (R) 58.78

100 breaststroke: 1 Deacon Mascarinas (NC) 1:00.55, 2 Max Wolfenden (R) 1:00.94, 3 Terry Li (R) 1:03.95

400 freestyle relay: 1 Ridgefield (Jack Clancy, Andrew Yu, Matthew Weiner, Gavin Egerton) 3:19.35, 2 Ridgefield 3:19.96, 3 New Canaan 3:32.21