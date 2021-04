Trumbull    000 011 3 Р5 6 0

St. Joseph 001 000 0 – 1 3 2

T – Bryan Kraus (W 1-0), Tyler Bashar (7) and Scott Gell

SJ – Hayden Jumali (L 0-1), Justin Keeler (7) and Keeler, Anthony Rainey

T – Kraus stuck out 14. John Bova had 2 hits and 2 RBI.

SJ – Brady Hutchison doubled and scored a run. Will Singewald had an RBI single.