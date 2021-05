FCIAC Scoreboard and Schedule for Monday, May 17

Baseball

Staples 2, New Canaan 1

Danbury 4, Ludlowe 3

Warde 12, Harding 0

Trumbull 5, Wilton 2

Brien McMahon 5, St. Joseph 3

Westhill 7, Ridgefield 6

Darien 7, Stamford 3

Greenwich 7, Norwalk 1

Softball

Ludlowe 13, Danbury 1

Stamford 6, Darien 0

Trumbull 12, Wilton 2

St. Joseph 15, Brien McMahon 3 (5 innings)

Ridgefield 7, Westhill 4

Norwalk 10, Greenwich 8

Warde at Harding

Staples at New Canaan

Boys Lacrosse

Trumbull 19, Danbury 8

Stamford at St. Joseph

Girls Lacrosse

Trumbull 18, Norwalk 4

FCIAC Boys Tennis Quarterfinals

No. 5 Warde at No. 4 New Canaan

Boys Golf

New Canaan 160, Darien 162

Ludlowe 173, Wilton 174

Warde 159, Danbury 169

Trumbull at Norwalk

Ridgefield at Greenwich

Girls Golf

Ludlowe 198, Darien 222

Boys Volleyball

Danbury 3, St. Joseph 1

Staples 3, Westhill 0

Trumbull 3, Warde 0

Norwalk at Ridgefield