FCIAC Baseball Championship – No. 2 Warde 9, No. 1 Greenwich 0

Warde 102 110 4 – 9 13 0

Greenwich 000 000 0 – 0 4 3

Warde

Garrett Larsen 2-for-3, 2 runs scored, 2 RBIs; Declan O’Hara 2-for-5, 1 run scored, 1 RBI; John Heitzman 2-for-4, 1 run scored, 2 RBIs; Griffin Polley 2-for-3, 2 runs scored; Jack Andrews double, RBI.

Greenwich: Ryan Perez, Cage Lasley, Justin Zych and Auggie Bancroft each had a single.

Pitching

Warde

Zachery Broderick – W, 7 IP, 4 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 7 K

Greenwich

Tommy Healey – L, 5 IP. 8 H. 5 R, 2 ER, 2 BB, 6 K

Michael Rose – 2 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 1 K