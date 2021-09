At CC of New Canaan, par 34

New Canaan: Marc DeGaetano 37 (Medalist), Taylor Pinkernell 40, Cullen McCarthy 41, Patrick Saxe 41, Sam Funk 43.

Norwalk: Ryan Mapes 46, Aiden Keeley 54, MJ Armatowski 55, Dougie Cahill 57, Matt Lanzaratto 59.