Notre Dame-WH 1 1 1 0 – 3

New Canaan 0 2 1 1 – 4

Notre Dame-West Haven: John Donohue 1g, 1a; James Mascari 1g, 1a; Brody Andriole 1g; Tye Battipaglia 1a; Michael Troiano 1a; Griffin Libero 1a; Colby Faughnan 1a.

New Canaan: Michael Rayher 2g, 1a; Brayden Robie 1g, 1a; Nick Megdanis 1g (Game winner with 10.7 seconds left in OT); Brendan Briggs 1a; Cam Wietfeldt 1a.

Goalies: NDWH – Layne Jackson 27 saves; NC – Beau Johnson 35 saves.

Records: Notre Dame-West Haven 1-1-0; New Canaan 3-0-1.