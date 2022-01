Wrestling – Trumbull 48, Brien McMahon 27

106: Bisher Hiba (T) won by forfeit; 113: Calli Gilchrist (BM) pinned Reid Peterson, 1:10; Luke Haskell (BM) pinned Michael Kay, 1:00; 132: Asaiah Baez (BM) pinned Andrew Carley, 1:20; 138: Andrew Grabinski (T) pinned Camilo Ham, 1:24; 145: Zavier Hernandez (BM) dec. Sam Lapham, 7-1; 152: Hayden Provencal (T) pinned Grant Sattler, 1:13; 160: Warren Little (T) won by forfeit; 170: Ben VanSteen (BM) pinned Patrick Dobbs, 2:17; 182: Corbin Milne (T) pinned Nicolas Vaquiz, 2:27; 195: Aethan Munden (T) pinned David Molina, 0:25; 220: Lukas Cylwik (T) pinned Isaiah Epps, 2:45; 285: Mike Gianetti (T) pinned Ralphy Thiersaint, 1:57.