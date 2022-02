Girls Basketball – St. Joseph 44, Stamford 22

Stamford  2 4 10 6 Р22

St Joseph 13 17 8 6 – 44

Stamford: Breanna Jacobs 1 1-2 3, Isabella Edwards 2 0-0 4, Leonora Lipson 0 0-0 0, Madison Lockery 0 0-0 0, Tiffany Cadet 0 0-0 0, Jade Hutchinson 0 0-0 0, Samantha Albert 3 0-2 6, Alicia Paterson 0 0-0 0, Charlie Karukas 0 0-0 0, Chloe Sotell 2 2-3 7, Pauline Vlahakis 1 0-0 2. Totals 9 3-7 .

St. Joseph: Dennaye Hinds 2 0-0 4, KK Geignetter 0 0-0 0, Kate Rudini 4 2-2 10, Kayleigh Carson 2 2-2 7, Kayla Angrand 0 1-2 0 1, Erika Stephens 2 0-0 4, Erin Donegan 1 0-0 2, Izzy Casucci 6 0-0 12, Kirsten Rodriguez 2 0-2 4, Abby Savoie 0 0-0 0, Erin Lovett 0 0-0 0. Totals 19 5-8 44.

3-pointers: S – Chloe Sotell; SJ – Kayleigh Carson.

Highlights: SJ – Izzy Casucci had 8 rebounds, 4 steals and 2 blocks; Dennaye Hinds had 10 rebounds, 3 steals and 2 blocks; Kate Rudini had 8 assists and 3 steals.

Records: Stamford 8-7 overall, 5-5 FCIAC; St Joseph 12-1, 9-0.