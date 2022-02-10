Gymnastics – St. Joseph 133.55, Stamford 118.45, Westhill 81.2

Vault

1 – Katie Nguyen (SJ), 8.5

2T – Lindsay Capobianco (SJ), 8.3

2T – Lauren Heller (STAM), 8.3

3 – Marianna Wegiel (SJ), 8.25

Bars

1 – Lauren Heller (STAM),  9.2

2 – Julianna Rizzitelli (SJ), 8.8

3 – Lindsay Capobianco (SJ), 8.65

Beam

1 – Lindsay Capobianco (SJ), 9.3

2 – Julianna Rizzitelli (SJ), 9.2

3T – Caitlyn Kelly (SJ), 7.9

3T – Cara Unger (WH), 7.9

Floor

1 – Julianna Rizzitelli (SJ), 8.85

2 – Lauren Heller (STAM), 8.8

3 – Lindsay Capobianco (SJ), 8.7

All-Around

1 – Lindsay Capobianco (SJ), 34.95

2 – Lauren Heller (STAM), 34.1

3 – Emma Moher (SJ), 31.5

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