Gymnastics – St. Joseph 133.55, Stamford 118.45, Westhill 81.2

Vault
1 – Katie Nguyen (SJ), 8.5
2T – Lindsay Capobianco (SJ), 8.3
2T – Lauren Heller (STAM), 8.3
3 – Marianna Wegiel (SJ), 8.25
Bars
1 – Lauren Heller (STAM), 9.2
2 – Julianna Rizzitelli (SJ), 8.8
3 – Lindsay Capobianco (SJ), 8.65
Beam
1 – Lindsay Capobianco (SJ), 9.3
2 – Julianna Rizzitelli (SJ), 9.2
3T – Caitlyn Kelly (SJ), 7.9
3T – Cara Unger (WH), 7.9
Floor
1 – Julianna Rizzitelli (SJ), 8.85
2 – Lauren Heller (STAM), 8.8
3 – Lindsay Capobianco (SJ), 8.7
All-Around
1 – Lindsay Capobianco (SJ), 34.95
2 – Lauren Heller (STAM), 34.1
3 – Emma Moher (SJ), 31.5