Div. I Boys Basketball First Round – Hillhouse 56, New Canaan 29

New Canaan 9 6 11 3 – 29
Hillhouse 13 16 13 14 57
New Canaan: Buster Zwick 0 0-0 0, Logan Sykes 0 0-0 0, Mike Sanseverino 2 0-0 5, Jack Hladick 3 0-0 7, Ty Groff 1 0-0 2, Matt Wronski 0 0-0 0, Brendan Tiscornia 0 0-0 0, Santi Lacayo 2 1-1 6, Lorenzo Marsili 0 0-0 0, Will Larson 0 0-0 0, Colin Tiscornia 0 0-0 0, Griff Bramwit 3 3-3 9, Spencer Fuller-Wright 0 0-0 0, Aidan McLaughlin 0 0-0 0. Totals 12 4-4 29.
Hillhouse: Avery Sutton 1 1-2 4, Mekhi Bristow 2 2-2 8, Nikai Brooks 4 1-2 9, Emmanuel Brown 3 3-4 9, Timothy Coleman 4 0-0 8, Jared Coleman 0 2-2 2, Jalen Sullivan 0 1-2 1, Ramel Poindexter 0 0-0 0, Tre Jon Williams 1 0-0 2, Joseph Williams 3 1-2 9, Teriq Mallory 1 0-0 2, Seny Toure 0 0-0 0, Matthews Gibb 0 2-2 2. Totals 19 13-18 56.
3-pointers: NC – Sanseverino, Hladick, Lacayo; H – Bristow 2, J. Williams 2, Sutton.