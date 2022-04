Ludlowe 100 100 0 – 2 6 0

GuilfordĀ 000 000 0 – 0 3 3

Batteries: FL – Kyle Carozza (W, 2-0), Harry Tavella (5, S) and Christian Smith; G – Sam Ametrano (L), Mike Torre (7) and Mike Buccaro; Highlights: FL – Kyle Carozza 10 strikeouts over four innings.

Records: Ludlowe 3-0; Guilford 2-3.