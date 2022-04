Trumbull 603 201 0 – 12 13 1

Darien    001 000 0 Р1 6 1

Batteries: T – Becca Sexton (W, 6-2) and Melanie Difabio; D – Malin Medeiros (L), Katelyn Erdlen (6) and Ava Faugno.

Hitting: Trumbull: Sexton had 9 strikeouts; Difabio 4-for-4, double, 4 RBIs; Caroline Hall HR, 3 RBIs; Maura Carbone and Olivia DiCocco 2 hits each; Darien: Kalli Halverson 2 hits including a double.