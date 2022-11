FCIAC Girls Swimming Championship Results

Team scores

1 Ridgefield 375, 2 Darien 335, 3 Greenwich 264, 4 Staples 240, 5 Wilton 196, 6 New Canaan 184, 7 Ludlowe 171, 8 Westhill/Stamford 134, 9 (tie) Trumbull and St. Joseph 102, 11 Norwalk/McMahon 74, 12 Warde 55, 13 Danbury 16.

Individual results

200-yard medley relay: 1 Darien (Margaret Erickson, Miller Ward, Emmy Kalvaitis, Natalia Ferranto) 1:47.21, 2 Ridgefield 1:47.65, 3 Ludlowe 1:49.82.

200-yard freestyle: 1 Kathleen Murray (Ludlowe) 1:49.82, 2 Annam Olasewere (Staples) 1:49.93, 3 Bridget Kelly (Ridgefield) 1:52.97.

200-yard individual medley: 1 Miller Ward (Darien) 2:06.10, 2 Ella Gussen (Ludlowe) 2:07.47, 3 Virginia Hastings (Wilton) 2:08.07.

50-yard freestyle: 1 Ayaan Olasewere (Staples) 24.11, 2 Natalia Ferranto (Darien) 24.14, 3 Annie Edwards (Westhill/Stamford) 24.64.

Diving (held Wed., Nov. 2, at Westhill): 1 Hannah Chuckas (Westhill/Stamford) 440.75, 2 Natalie Penman (New Canaan) 439.20, 3 Kaitlyn Maggio (New Canaan) 418.00

100-yard butterfly: 1 Lily Archibald (Ridgefield) 55.17, 2 Miller Ward (Darien) 55.54, 3 Kathleen Murray (Ludlowe) 55.60.

100-yard freestyle: 1 Annam Olasewere (Staples) 50.12, 2 Ayaan Olasewere (Staples) 52.64, 3 Keira Giles (Ridgefield) 53.10.

500-yard freestyle: 1 Virginia Hastings (Wilton) 5:04.45, 2 Bridget Kelly (Ridgefield) 5:07.65, 3 Margaret Erickson (Darien) 5:09.56.

200-yard freestyle relay: 1 Staples (Annam Olasewere, Carly Waldman, Libby Turner, Ayaan Olasewere) 1:36.86.

100-yard backstroke: 1 Ella Gussen (Ludlowe) 59.58, 2 Libby Turner (Staples) 59.69, 3 Samantha Haley (New Canaan) 1:00.46.

100-yard breaststroke: 1 Sydney Jee (Greenwich) 1:05.91, 2 Abby Bleil (New Canaan) 1:06.06, 3 Riley McGerald (Ridgefield) 1:06.94.

400-yard freestyle relay: 1 Ridgefield 3:28.79, 2 Staples 3:43.30, 3 Darien 3:36.13.