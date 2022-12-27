Girls Basketball – Trumbull 49, Amity 38

Amity 5 13 9 11 – 38
Trumbull 9 15 13 12 – 49
Amity: Jill Barnes 3 3-4 12; Sarah Granados 1 1-1 3; Luccie Dottori 6 0-0 14; Luvy DiNofrio 0 0-0 0; Vivian Cane 1 1-4 4; Ava Stirk 0 2-2 2; Cash O’Neil 0 0-0 0; Jenna Mause 1 1-2 3. Totals 12 8-13 38
Trumbull: Ellie Lynch 1 0-0 2; JJ Chambers 0 0-0 0; Sammi Agostin 3 2-2 8; Megan Garrity 8 0-0 22; Lily Seltenreich 3 1-2 7; Erin Foley 1 0-2 2; Abby Gruttadoria 2 2-2 6; Rylan Massey 1 0-4 2; Michaela Diamond 0 0-0 0. Totals 19 5-12 49.
3-pointers: A – Jill Barnes 3, Lucy Dottori 2, Vivian Cane; T – Megan Garrity 6.