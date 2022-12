Girls Basketball – St. Joseph 46, Bristol Eastern 29

St Joseph  11 6 14 15 Р46

Bristol Eastern 0 5 18 6 – 29

St. Joseph: Gigi Gracia 4 2-2 10, Alexandra Davidson 2 0-0 5, Grace Montelli 2 0-0 4, Lauren Brown 0 0-0 0, Erin Donegan 6 2-5 15, Abby Savoie 1 0-0 3, Erin Lovett 3 0-0 6, Maggie Wetmore 1 0-0 3, Julia Kaye 0 0-0 0, Liliana Benanti  0-0-0 0. Totals 19 4-7 46.

Bristol Eastern: Taigan Parent 1 0-0 2, Vanessa Drury 3 2-2 8, Tavia Swain 0 0-0 0, Leah Roy 0 0-0 0, Amanda Noel 0 0-0 0, Lauren Ayotte 1 0-0 2, Jayle Evins-Mosley 2 0-0 4, Autumn Udah 5 3-4 13. Totals 12 5-6 29.

3-pointers: SJ – Maggie Wetmore, Alexandra Davidson, Erin Donegan, Abby Savoie.

Highlights: SJ – Erin Lovett had 11 Rebounds and 6 Blocks, Erin Donegan had 9 rebounds and 2 Steals and Gigi Gracia had 4 Steals and 3 Assists.