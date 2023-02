FCIAC Girls Basketball Quarterfinals – No. 2 St. Joseph 59, No. 7 Danbury 49

Danbury 9 10 12 18 – 49

St Joseph 13 14 17 15 – 59

Danbury: Zahara Widito 0 0-2 0, Cam Froehlich 10 0-2 26, Gabby Kufour 3 0-0 7, Keagan Lalor 0 0-2 0, Jane Osborne 5 2-3 13, Ari Manforte 0 0-0 0, Ava Vandle 2 0-0 4. Totals 20 2-9 49.

St Joseph: Gigi Gracia 1 0-2 3, Alexandra Davidson 0 0-0 0, Grace Montelli 3 1-2 7, Lauren Brown 0 0-0 0, Erin Donegan 8 4-6 22, Abby Savoie 0 1-2 1, Erin Lovett 9 4-5 22, Maggie Wetmore 1 1-2 4. Totals 22 11-19 59.

3-pointers: D – Cam Froehlich 6, Gabby Kufour; SJ – Erin Donegan 2, Maggie Wetmore, Gigi Gracia.

Highlights: SJ – Erin Lovett had 16 rebounds and 2 blocks, Erin Donegan had 10 rebounds and 2 steals and Abby Savoie had 5 rebounds, 6 assists and 4 steals.