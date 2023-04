Rumson-Fair Haven (NJ) 1 2 1 2 0 – 6

New Canaan 1 3 1 1 1 – 7

Rumson: Cole Cashion 2g, 1a; Max McCarty 1a; Leo Passalaqua 1g; Zach Iwan 1g; Griffin Kolb 1g; Bryce Devlin 1a; Vincent Raphalian 1g.

New Canaan: Griffin Gentner 4g; Ryan Connelly 1g; Matt Salmini 2a; Cooper Smith 1g; Doster Crowell 1g (scored game-winner with 2:40 left in OT)

Goalies: R – William Setteducate 5 saves; NC – Holden Busby 6 saves.